Проведут Кубок города по альпинизму

Как сообщается на странице Федерации альпинизма и скалолазания в соцсети, к участию приглашают спортсменов старше 18 лет, проживающих в Севастополе. Потенциальных участников просят предварительно (до 2 апреля) зарегистрироваться звонком или отослав электронное письмо, в котором сообщить ФИО, дату рождения, разряд по альпинизму.

Звонить или писать следует Анне Бураковой (978 849 10 24, anna_frienda@list.ru) или Екатерине Леонтьевой (978 776 52 53, beshtekne@mail.ru)

Участников предупреждают о необходимости в день проведения соревнований, но до их начала, предоставить паспорт, страховой полис обязательного медицинского страхования, оригинал договора о страховании от несчастных случаев жизни и здоровья, допуск, подписанный в городском физдиспансере, сертификат РУСАДА.

Регистрация участников начнется в 8.00, открытие соревнований с 9.15 до 9.30.