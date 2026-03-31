Приступают к проектированию расширения выезда с Фиолента

Краснодарская фирма «Тракт» за 9,975 млн рублей до декабря 2026 года должна выполнить проектно-изыскательные работы для реконструкции 300 метров Фиолентовского шоссе.

Этот участок дороги примыкает к Фиолентовскому кольцу. Проектировщикам нужно из проложенной справа велодорожки сделать полноценную правую полосу для выезда на Камышовское шоссе. Ее ширина позволяет это сделать.

Власти Севастополя предложили оперативно и с минимальными затратами решить проблему увеличения пропускной способности кольца на пересечении Фиолентовского и Камышовского шоссе — устроить правый поворотный съезд при движении с Фиолента. Данное решение не устранит проблему полностью, но позволит снизить интенсивность утренних автомобильных пробок.

Полностью избавиться от заторов на этом перекрестке возможно только путем реконструкции кольца в двухуровневую развязку.