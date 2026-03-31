Объявили прием в первый класс

Прием в первоклассники в Севастополе объявлен с 1 апреля.

Саму процедуру выбора школы и зачисления директор департамента образования Максим Кривонос назвал волнительной в первую очередь для родителей завтрашних школьников. Но заверил, что места есть для всех желающих.

Приемная кампания будет проходить в два этапа: с 1 апреля по 30 июня можно подать заявления по месту проживания в соответствии с закрепленной за каждой школой территорией. Первый этап продлится до 30 июня, после чего в течение трех дней будет издан приказ о зачислении ребенка в школу.

Второй этап начнется с 5 июля и продлится до 5 сентября. В этот период можно подать заявление и быть зачисленным в любую школу по выбору родителей, но при условии наличия в школе свободных мест.

Родителям предлагается мониторить на сайте выбранной ими школы наличие свободных мест. Соответствующий приказ в этом случае издается в течении пяти рабочих дней.

Заявления традиционно подаются тремя способами. Через портал Госуслуг традиционно поступают примерно 70% заявлений. Некоторые родители предпочитают приносить документы непосредственно в школу. В этом случае необходимо предоставить целый пакет документов согласно перечню, указанному на сайте школы. Третий способ предполагает пересылку документов через «Почту России» заказным письмом с уведомлением.

Как и в прошлом году, продолжают действовать ограничения для иностранных граждан, таким детям необходимо пройти обязательное тестирование на знание русского языка.

По словам М.Кривоноса, сейчас трудно прогнозировать количество будущих первоклассников, в прошлом году их было 5176. При необходимости открыть дополнительные первые классы такая возможность будет рассмотрена, исходя их количества поданных заявлений.

В настоящее время в Севастополе работают 63 государственных общеобразовательных школы, еще три школы – частные: «Мариамполь», «Мои горизонты» и ИП «Шумилова В.А.».