Новое в правилах обязательного медицинского страхования

С 2026 года в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) России произошли серьезные изменения. Выросло финансирование, появились новые виды помощи, и впервые в программе государственных гарантий отдельный раздел посвятили инвалидам.

О том, как теперь лечиться бесплатно, на «Деловом завтраке» в «Российской газете» рассказал председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин.

Бюджет фонда на текущий год утвержден в размере почти 4,7 трлн рублей — это на 8,6% выше прошлогоднего показателя. Все направления медицинской помощи сохранены, а число застрахованных превысило 145 млн человек, в том числе благодаря благодаря новым регионам. Система ОМС там работает с 2023 года.

Диспансеризация

Кроме развития медицинских технологий, основной упор по-прежнему делается на профилактику: в этом году около 102 миллионов человек смогут пройти профосмотры и диспансеризацию. Добавлены несколько новых исследований, направленных на раннее выявление рисков сердечно-сосудистых заболеваний, репродуктивных нарушений и других заболеваний. Например, тест на уровень липопротеина (а) — один из скрытых факторов риска инфаркта, инсульта и атеросклероза. Также скрининг на вирусный гепатит С для пациентов старше 25 лет (раз в 10 лет). Это поможет выявить заболевание до развития цирроза печени. Для женщин от 21 до 49 лет предусмотрены анализы на вирус папилломы человека — это ранняя диагностика рака шейки матки, сохранения репродуктивной функции.

Помощь инвалидам и трансплантация

Впервые появился отдельный раздел программы, где прописываются правила помощи инвалидам. Самое главное новшество касается первой группы инвалидности. Теперь при лечении в стационаре их близкие могут находиться рядом бесплатно. Раньше этот вопрос постоянно возникал, люди не понимали, почему они должны платить за пребывание рядом с родным человеком, когда нужен уход. С 2026 года это закреплено в программе — нахождение родственника или официального представителя оплачивается за счет ОМС.

Продолжается включение в программу ОМС сложных методов лечения, которые ранее были доступны только в федеральных центрах. Теперь ФОМС финансирует проведение таких операций, новых методов лечения, и их активно внедряют на региональном уровне – например, в областных больницах. Соответственно, инновационное лечение становится доступнее, за ним не надо ехать в столичные города.

Пожалуй, самое важное изменение — включение в базовую программу ОМС трансплантации почки. Благодаря этому решению объем операций по пересадке почки в текущем году вырастет более чем в три раза.

До 2026 года трансплантация не входила в базовую программу ОМС и финансировалась в рамках государственного задания. Это ограничивало количество операций и пациентам приходилось дольше ждать своей очереди.

Сроки обследований

В рамках ОМС медицинские организации работают по единым требованиям и правилам, а сроки ожидания прописаны в Программе государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи, например, максимальный срок ожидания МРТ при первичной медико-санитарной помощи не должен превышать 14 календарных дней, а для пациентов с подозрением на онкозаболевание — семи дней.

Если срок ожидания исследования по ОМС существенно превышает нормативный, пациент вправе обратиться к главному врачу или связаться со страховым представителем, который поможет разобраться в ситуации или при необходимости направить в другое медицинское учреждение, где смогут провести исследование в установленные сроки.

Онкологическая помощь — самая дорогостоящая

Только за прошлый год на онкологическую помощь ФОМС направил 433 миллиарда рублей. С 2019 года, когда стартовал нацпроект по борьбе с онкозаболеваниями, финансирование выросло более чем в два раза. Соответственно, растут и объемы помощи: по сравнению с 2019-м они увеличились на 30%. Появляются новые дорогие таргетные препараты, развивается иммунотерапия, радиологические методы. И что особенно важно — благодаря диспансеризации на ранних стадиях сейчас выявляется 61% онкозаболеваний. Это значит, что шансов на успешное лечение и долгую жизнь у пациентов стало гораздо больше.

Анализы из частных клиник

Пациент вправе сдать анализы или пройти исследования в частном медучреждении. Врач государственной клиники обязан принять их результаты при соблюдении ряда условий: любое исследование должно проводиться после назначения врача, быть актуальным по сроку, результаты должны быть правильно оформлены, а сама процедура должна соответствовать медицинским стандартам и порядку оказания помощи.

Для избежания спорных ситуаций И.Баланин рекомендует перед сдачей анализов в другой клинике уточнить нюансы у администрации медицинской организации или лечащего врача.

Полис теперь цифровой

С 1 декабря 2022 года полис ОМС существует только в цифровом виде. Если у вас на руках старый пластиковый или бумажный — он действителен. Новым застрахованным выдают только цифровой. Для получения медицинской помощи сегодня достаточно предъявить документ, удостоверяющий личность, — паспорт для взрослых, свидетельство о рождении для детей до 14 лет.

Медицинский полис работает на всей территории России. Экстренную помощь окажут где угодно. Для плановой нужно направление, но получить помощь в другом регионе можно. Это обычная практика.