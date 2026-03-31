Не соблюдают дизайн-код

Крыльцо здания бывшего магазина швейной фабрики на ул.Айвазовского отделывают плиткой из керамогранита, что недопустимо в историческом центре Севастополя.

На нарушение дизайн-кода обратил внимание историк, общественник и краевед Степан Самошин.

В историческом здании на ул.Айвазовского, 3, ведут капремонт, превращая бывший магазин швейной фабрики им.Нины Ониловой в вип-отделение Сбербанка. По мнению С.Самошина, строители игнорируют утвержденные правила отделки фасадов, уложив на крыльцо и ступени серую плитку из керамогранита, не разрешенную к применению в историческом центре. В зоне, где находится здание, можно использовать только натуральный камень и штукатурку.

Активно выступая за сохранение исторического архитектурного наследия Севастополя, С.Самошин внимательно наблюдает за ходом ремонта и соотносит то, что происходит с дизайн-кодом.

В октябре 2025 года на заседании Архитектурно-художественного совета здание было ошибочно отнесено к послевоенному периоду. Впоследствии это решение пересмотрено не было.

С.Самошин уже обращался в Севнаследие и в Сбербанк, стараясь упредить некорректно проводимые ремонтные работы, однако реакции на его обращения не последовало. Несмотря на это, краевед снова обращается в Севнаследие, а заодно к жителям города, в лице которых он находит большее понимание и поддержку.

«Градозащитное законодательство и мнение горожан по-прежнему мало влияют на то, что происходит с историческими зданиями в Севастополе», — заключает историк.