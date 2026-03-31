МФЦ продолжает принимать ветеранов СВО в фонде «Защитники Отечества»

Специалисты многофункционального центра помогают ветеранам и их семьям с оформлением справок об участии в СВО, назначением пособий, компенсацией оплаты жилья и коммунальных услуг, льготным проездом, получением направлений на медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение. Всего МФЦ оформляет и участвует в предоставлении 269 услуг городских ведомств и организаций.

— МФЦ и фонд «Защитники Отечества» сотрудничают с 2023 года: на регулярной основе консультируют участников спецоперации. Только в текущем году совершено 22 выезда, принято 137 заявлений на предоставление государственных услуг и выдано 80 результатов участникам СВО, членам их семей и членам семей погибших участников спецоперации, — рассказала главный специалист по работе с заявителями отдела приема и выдачи документов Екатерина Муллагалиева.

Прием документов осуществляется каждый вторник и четверг с 9.00 до 16.00. Записаться на прием можно через социального координатора.

На выездном приеме 31 марта в рабочем порядке также решались насущные вопросы участников спецоперации.

— Я проживаю в районе бухты Казачьей и уже не в первый раз пользуюсь услугами выездного МФЦ. В этот раз пытаюсь оформить льготы на проезд. Это удобно, потому что все вопросы можно решить в одном месте. Меня записал координатор фонда, я приехал к своему времени. Не надо стоять в очереди и долго ждать. Две недели назад здесь же подавал заявление на получение земельного участка. Пока ожидаю ответ, — объяснил участник СВО, ветеран боевых действий, подопечный фонда «Защитники Отечества» Иван Шалягин.

Севастополец Борис Кузьмин пришел на выездной прием по доверенности от сына — участника СВО. У того двойная ампутация. Бывший военный проживает в Казачьей, а отец — в центре.

— Очень удобно. Экономит много времени. Занимаюсь получением льгот на проезд для сына, — уточнил Б.Кузьмин.

В настоящее время МФЦ и фонд планируют заключить соглашение, согласно которому сотрудники фонда будут работать в отделениях МФЦ. Также планируется организация приема документов для получения мер поддержки, оказываемых фондом в отделениях МФЦ.