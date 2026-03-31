К газу начали подключать дома и в Тыловом

На подключение к газовым сетям в еще одном селе Байдарской долины подано более 40 заявок, в работе находятся 34 договора. Уже подключено четыре дома.

Пока к Тыловому ввели газовые сети низкого давления и строили газорегуляторный пункт, в селе появились новые улицы и дома. Туда также дойдет газ, пообещал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. 29 марта он посетил два из четырех газифицированных дома в Тыловом и рассказал о возможности догазификации новостроек: «Если среди жителей будут льготники, они также получат полное оснащение — под ключ».

Губернатор напомнил, что подключение по программе догазификации осуществляется до границы земельного участка. Для 11 льготных категорий жителей Севастополя подключение к газовой сети полностью бесплатно, включая проектные, монтажные работы и установку газового оборудования в доме. Среди льготников — участники СВО, ветераны Великой Отечественной войны, многодетные семьи и другие,

В планах Севастопольгаза на этот год — дать газ в дома Озерного и Орлиного, не дожидаясь пока подрядчики достроят четвертую очередь газопровода высокого давления. Техническая возможность для этого имеется, а сети низкого давления уже проложены. К началу зимы те из жителей, кто оформит документы и выполнит условия, получат газ на свои участки.