Законы, вступающие в силу в апреле

В России оформить ребенку гражданство по рождению станет легче, а покупать товары в рассрочку —безопаснее, рассказали в пресс-службе Государственной Думы.

1 апреля

Покупать товары в рассрочку станет безопаснее

Банк России займется надзором за операторами сервиса рассрочки. Речь, в частности, идет о приобретении товаров, работ, услуг для личных, семейных и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

При этом новые правила затронут только специальные сервисы рассрочки. Они не коснутся прямых договоров между покупателем и продавцом об оплате товара поэтапно. С 1 апреля начнет действовать запрет на установление разных цен на один и тот же товар (работу, услугу) в зависимости от использования потребителем сервиса рассрочки или их оплаты в рассрочку либо через определенное время.

15 апреля

Иностранцы смогут получить новый правовой статус

Иностранные граждане смогут обратиться с ходатайством «о признании их представляющими интерес для РФ». Такая возможность будет предоставлена людям, которые: — имеют достижения в сфере научно-технологического развития, производства, спорта, креативных (творческих) индустрий, культурно-гуманитарной сфере, учебе; — внесли вклад в развитие общества, экономики, обеспечение обороноспособности и безопасности России; — обладают особо востребованными специальностью, квалификацией или навыками. Речь, например, идет об ученых (иностранные члены РАН, обладатели ученых степеней, патентообладатели), специалистах с опытом работы от пяти лет в приоритетных отраслях (обрабатывающая и добывающая промышленность, ИT, микроэлектроника, энергетика), талантливых студентах и выпускниках топ-100 мировых вузов, спортсменах высокого класса, специалистах, внесших вклад в обороноспособность и безопасность нашей страны.

С 15 апреля 2026 года такие иностранцы, а также их супруги, родители и дети смогут получить вид на жительство в РФ без учета правительственной квоты и без подтверждения владения русским языком, знания истории и основ законодательства России. Кроме того, для такой категории иностранцев и их родных предусмотрен упрощенный порядок трудоустройства.

26 апреля

Служебных собак будет проще обучать

Для подготовки животных к поиску наркотиков МВД, ФСБ, ФТС и ФСИН России смогут приобретать, хранить и перевозить наркотические и психотропные вещества без лицензии.

Собаки в кинологических центрах проходят общий курс дрессуры, где их приучают к послушанию и подчинению требованиям кинолога, а затем специальный курс — подготовку к поиску и обнаружению целевых веществ. При появлении новых запрещенных веществ собаку дополнительно готовят к их поиску и обнаружению.

При этом прежде Закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» разрешал использовать такие препараты только в определенных целях, например медицинских, научных и учебных, в ветеринарии, экспертной деятельности, однако полномочия правоохранителей для дрессировки и тренировки служебных собак установлены не были. Поэтому в закон решили внести поправку, устанавливающую, что хранение, перевозка, отпуск и использование наркотиков в целях подготовки животных, уничтожение используемых в указанных целях наркотиков осуществляется без лицензии.

Заявления на оформление ребенку гражданства РФ разрешат подавать онлайн

Подать заявление в территориальный орган МВД об оформлении ребенку гражданства РФ, приобретенного по рождению, можно будет в электронной форме. Сделать это смогут законные представители ребенка.

Порядок подачи такого заявления утвердит МВД. Предполагается, что подать заявление можно будет на портале госуслуг. Туда же, в личный кабинет пользователя, придет уведомление об оформлении гражданства ребенку, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица. При этом у родителей сохранится возможность подать такое заявление и в бумажном виде.