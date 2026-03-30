В Севастополе строят 34 многоквартирных дома

Строительство 34 многоквартирных домов общей жилой площадью 297 тысяч кв.м сейчас идет в Севастополе, сообщила пресс-служба Минстроя по итогам совещания главы министерства Ирека Файзуллина и губернатора города Михаила Развожаева.

«Новые жилые кварталы в Севастополе строятся в рамках комплексного развития территорий, которое предполагает параллельное оснащение домов качественными дорогами, современными школами, детскими садами и передовыми инженерными коммуникациями. В городе возводятся 34 многоквартирных дома общей жилой площадью 297 тысяч кв.м», — говорится в сообщении.

В комплексный план обновленной программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя вошли мероприятия по модернизации коммунальной инфраструктуры. По отдельному проекту «Формирование комфортной городской среды» в 2026 году в Севастополе намерены обновить 22 объекта. «Согласно социологическим данным, уровень удовлетворенности граждан благоустройством в Севастополе вырос на 53%», — уточнили в Минстрое.