Площадь у кинотеатра «Россия» и сам кинотеатр переделают

Площадь им.50-летия СССР подвергнется благоустройству, а кинотеатр на ней — модернизации. Концепцию преобразований разработали московские архитекторы из архитектурного бюро «Вау Хаус».

Намеченные изменения связаны с организацией в кинотеатре национального центра «Россия».

Карманный парк, три амфитеатра и фудкорт

Столичные архитекторы рассматривают площадь в качестве центра туристического притяжения. А одной из отправных точек оформления послужила близость территории к музею-заповеднику «Херсонес Таврический».

Расположенный на той же площади рынок московские проектировщики оставили в существующем на сегодня виде, с пометкой, что он требует реновации и переосмысления в предлагаемой новой концепции пространства. Остальную часть площади, а также прилегающие улицы Надежды Островской и Ерошенко решено содержательно соединить с расположенными поблизости Севастопольской школой искусств и Новым Херсонесом, объединив всё это в единое пешеходное туристическое пространство.

— Мы сохраняем существующую улично-дорожную сеть, не меняем транспортную схему, но корректируем объезды, которые должны сформироваться к выставочному центру «Россия». У нас сформировано разворотное кольцо, куда смогут подъезжать автомобили, такси, а также туристические автобусы. При этом внутри кольца мы делаем небольшие отдельные зеленые пространства, между которыми складывается уютный карманный парк, — рассказал докладчик членам Архитектурно-художественного совета.

Разработчики обещают сохранить существующие деревья и добавить новые. Также будут сформированы несколько зон отдыха, для чего будут отреставрированы скамейки со львами, созданы три амфитеатра с видом на сцену и местами в зоне разворотного круга.

На площадь машины будут заезжать только по пропускам. Поэтому проектировщики считают, что пешеходам там будет комфортно.

Слева от этого места запланировали «событийную площадь», с возможностью устанавливать временную сцену. От рыночной площади пока предлагается отгородиться ограждением. От территории частного сектора также отгородятся стеной с декоративными металлическими панелями с информацией о Херсонесе.

Намечено устроить подземный пешеходный переход с площади в сторону Херсонеса, но это задача не первостепенная.

При подходе к зданию нынешнего кинотеатра «Россия» установят стелу в стилистике выставочного центра.

Амфитеатры планируется выполнить из бетона, с многоуровневым озеленением. На центральном кольце также предполагается высадка ландшафтных композиций, рассказывающих об истории города.

На примыкающих улицах хотят выполнить классическое озеленение и ремонт фасадов домов. На перекрестках также предполагается расположить экспозиции, обозначающие путь от Херсонеса до выставочного центра.

На площади выполнят световую инсталляцию, установят информационные экспозиции, арки и латунные вставки в мощение, рассказывающие об истории Херсонеса и выставочного центра.

Разработчики, до этого занимавшиеся благоустройством ул.Большая Морская, решили использовать уже апробированные идеи, например, в части озеленения и установки характерных для Большой Морской фонарей-светильников. Для озеленения хотят высадить розы, вечнозеленые кустарники, липы, вишни, магнолии и альбиции.

Существующие торговые павильоны по ул.Ерошенко нужно обновить для «создания более структурированного сценария». Ведутся переговоры с собственниками о сносе рынка, чтобы продолжить променад в сторону ЦУМа.

Откладывание последнего не понравилось члену Арххудсовета Елене Корневой, она считает, что рынок надо переместить в здание ЦУМа. Она также против избыточного использования деревянных элементов на клумбах, которые явно «не выживут».

Больше всего вопросов у членов совета возникло в части транспортной логистики и организации пешеходного движения по площади. Член Арх-худсовета Максим Стрецкис предложил пересмотреть предложенную схему движения, определив самые напряженные места. Он отметил неудачное расположение фудкорта «на проходе» и непонятное содержание проводимых на площади мероприятий в контексте расположенного совсем рядом Нового Херсонеса.

В процессе обсуждения было решено заменить мобильную сцену на стационарную, а фонари с Большой Морской — на более современные.

На доработку всех вопросов, включая перекомпоновку логистики разработчикам дали неделю, в целом одобрив предлагаемую концепцию.

«Россию» нарастят съехавшей крышей

Проект модернизации кинотеатра «Россия» представил главный архитектор-дизайнер столичной компании VOX Борис Воскобойников. Компания разрабатывала концепции филиалов Национального выставочного центра по всей стране.

Прежде всего Б.Воскобойников мягко раскритиковал проект «ВАУ ХАУСа», как не учитывающий модернизацию здания кинотеатра и его архитектуру.

— Все филиалы у нас сделаны по одному принципу, мы подчеркиваем движение России к будущему. Все это о том, чтобы находить новые смыслы, создавать новые перспективы, — предварил презентацию Б.Воскобойников.

По его словам, модернизация «России» включит смягчение и закругление углов и придание зданию движения.

Согласно архитектурному замыслу, на месте лестницы организуется амфитеатр с пешеходным мостиком, что по словам губернатора Михаила Развожаева, «серьезно эмоционально усилит здание». В амфитеатре предполагается проводить камерные презентации, концерты и т.д. Еще одно нововведения — достроенная и смещенная эксплуатируемая крыша, которая явно визуально увеличивает объем здания.

Также предусмотрена ночная подсветка фасада, обещают, что «здание взлетит».

В процессе обсуждения был поднят вопрос об авторе здания кинотеатра «Россия», коим является известный советский архитектор Израэль Фиалко. И о том, что «Россия» было первым широкоформатным кинотеатром в Севастополе. По мнению архитектора Элины Красильниковой, модернистский фасад здания можно было бы сохранить и интересно приспособить к современному использованию.

— А мы как-то очень легко относимся к архитектурному наследию. Я бы постаралась оставить этот объем, а сейчас идет только отсыл к барельефу, который Фиалко сделал совместно со скульптором Вячеславом Яковлевым, — обратилась к присутствующим Э.Красильникова, предположив серьезные дебаты архитектурной общественности.

Однако московский архитектор, как выяснилось, не намерен делать реверансы в сторону прошлого Севастополя.

— Наша концепция — строить под каждый филиал новое здание. Но здесь совершенно другие бюджеты, и решение администрации передать здание под реконструкцию приняты свыше, — отреагировал Б.Воскобойников.

М.Развожаев с ним согласился. Он заявил, что здание кинотеатра — не исторический памятник.

— Было у нас время прикладного промышленного и гражданского строительства. Но даже вот радостно все согласились ЦУМ быстренько снести. Все знают, какие тайные мысли у всех севастопольцев по поводу этого, как его... Дворца культуры флота, ДОФА, который тоже был изменен. Это здание тоже ждет, когда его демонтируют. Поэтому у нас есть стандарт Национального центра. Да, в будущем мы надеемся построить другое красивое современное здание, возможно, на мысе Хрустальном, которое будет совершенно про будущее. Но отказываться от филиала Национального центра в Севастополе я не готов. Потому что это большая точка роста, притяжения молодежи, оборудование внутри, событийность... — высказал мнение глава города.

Его отчасти поддержал М.Стрецкис, напомнив, что изначально здание кинотеатра формировало площадь, это был необходимый объем, чтобы окружающую «собрать» застройку.

— Теперь на здание появился «летучий мостик» и амфитеатр, которые явно его украсили. И если бы не барельеф Яковлева, его можно было бы снести, — продолжил губернатор.

Далее глава города сообщил, что собственник намерен существующий трансформировать рынок, вопрос лишь в том, чтобы на его месте не возник очередной храм.

Еще один вопрос автору проекта — о сдвинутой крыше здания, что он объяснил попыткой уйти от статичности.

— Этими выносами и балконом мы создаем движение, свободным амфитеатром с воздухом. Как единый объем. Здание становится более монументальным и более значительным, — сказал Б.Воскобойников.

Не все члены Архитектурно-художественного совета с этим согласились.