Петербург и Севастополь связал прямой автобусный маршрут

Первый рейс отправился с автовокзала в городе на Неве 29 марта, сообщила пресс-служба Смольного.

В Севастополь автобус прибудет через 40 часов. В дальнейшем рейсы будут выполняться ежедневно. Для максимального комфорта пассажиров на маршруте будут использовать современные автобусы большой вместимости, оснащенные удобными откидными креслами, системой кондиционирования и отопления, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, мультимедийными системами с телевизорами.

Путь следования проложен по новым территориям России и соединяет ряд ключевых городов, включая Москву, Луганск, Донецк, Мариуполь и Симферополь.

Как уточнили в справочной севастопольского автовокзала, стоимость билета до Санкт-Петербурга — семь тысяч рублей.

В расписании на сайте автовокзала обнаружить этот рейс не удалось.