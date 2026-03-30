Новая Общественная палата сформирована

Завершилось формирование нового состава Общественной палаты (ОП) Севастополя. Избраны все ее члены, а также председатель и представитель в Общественной палате России.

Члены палаты, зашедшие по квотам губернатора и заксобрания, избрали третью часть Общественной палаты из числа кандидатур, представленных некоммерческими и местными общественными объединениями. В финальный список из 11 человек вошли: Ирина Авдеева (Национально-культурная автономия крымских татар Орлиновского МО); Вячеслав Амелин (Местная армянская национально-культурная автономия Нахимовского МО); Михаил Бежан (Местная армянская национально-культурная автономия Гагаринского МО); Виктор Глебов (Общественная организация Балаклавского МО добровольной народной дружины «Бастион-Севастополь); Елена Драгоненкова (Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда Вооруженных сил и правоохранительных органов Балаклавского МО); Лаврентий Дьяков (Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда Вооруженных сил и правоохранительных органов Ленинского МО); Элина Красильникова (Местная еврейская национально-культурная автономия Гагаринского МО); Сергей Круглов (Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда Вооруженных сил и правоохранительных органов Нахимовского МО); Евгений Мангул (Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда Вооруженных сил и правоохранительных органов Ленинского МО); Елена Мечтанова (Местная еврейская национально-культурная автономия Ленинского МО); Михаил Матиевич (Общественная организация Гагаринского МО «Территориальное общественное самоуправление — «Ритм»).

М.Бажан, Е.Драгоненкова, Л.Дьяков и Е.Мечтанова — впервые стали членами Общественной палаты. При этом весь ее состав обновился на половину: из 33 человек — 15 новых членов.

На первом заседании избраны председатель ОП — Александр Трошев и представитель ОП Севастополя в Общественной палате России — Станислав Корякин. Оба они сохранили свои должности.

Напомним, палата состоит из 33 экспертов. Треть — выдвигает губернатор, треть — Законодательное собрание, оставшуюся треть региональная палата утверждает сама из представителей общественных организаций.

Общественная палата города обеспечивает согласование общественно значимых интересов граждан, некоммерческих организаций, органов государственной власти и органов местного самоуправления для решения наиболее важных вопросов экономического и социального развития Севастополя, защиты прав и свобод граждан, развития демократических институтов.