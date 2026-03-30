На форуме «Есть результат!» в Нижнем Новгороде продолжился сбор предложений в новую Народную программу ЕР

«Единая Россия» вместе с Правительством заложила прочную базу в сфере образования. Мы обеспечили доступность мест в садах для детей от трех до семи лет. За последние пять-шесть лет создали более миллиона новых мест в школах. Ключевой стала флагманская программа капитального ремонта, инициированная «Единой Россией» и поддержанная Президентом. В рамках программы уже отремонтировано более 6,5 тысяч школ», — сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

При содействии «Единой России» в стране формируется новая образовательная среда, приоритетной стала область подготовки молодых специалистов для технологического развития государства. Вице-премьер отметил весомый вклад «Единой России» в социально значимые программы и проекты. При поддержке ЕР дан старт нацпроекту «Молодежь и дети», партия активно продвигает также проект Минпросвещения «Профессионалитет», в его рамках увеличено финансирование из федерального бюджета, выделены дополнительные средства еще на 20 кластеров по 11 отраслям, ответственно решаются поставленные задачи.

«В сельских школах и малых городах работают около 20 тысяч центров «Точка роста». По инициативе Президента и при поддержке партии реализуется масштабный проект по созданию до 2030 года 25 кампусов мирового уровня. Большинство — в стадии активного строительства. Это не просто здания, а точки роста, где соединяются образование, наука и производство», — отметил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

На отчетно-программном мероприятии работали тематические круглые столы. В ходе форума были созданы новые предложения в Народную программу партии. Большинство инициатив касались поддержки и развития детей и молодежи, решения проблем в сфере образования и просвещения. Озвучены предложения о строительстве дошкольных учреждений в регионах, где все еще существует нехватка мест, создании новых лабораторий под руководством молодых исследователей, ранней профориентации и ознакомлении с технологиями, обустройстве пространств для самореализации молодёжи, введении запрета на избыточную нагрузку школьников и учителей. Участники форума рассмотрели и идеи, посвященные развитию туризма, изучению природы страны с сохранением уникальных экосистем, увеличению числа познавательных маршрутов по территории регионов России, включая патриотические, предусматривающие посещение мест боевой славы. Просветительский проект «История за окном» — пример интересного творческого решения.

«Половина страны ездит на поездах дальнего следования. Мы предлагаем запустить радиотрансляцию: когда состав проезжает памятные места или города воинской и трудовой славы, пассажиры смогут услышать их историю. А на самих станциях необходимо установить информационные стенды. Это отличная возможность лучше узнать свою страну прямо из окна поезда», — пояснил идею директор Института транспорта, сервиса и туризма Нижегородского государственного инженерно-экономического университета Николай Смирнов.

Сбор идей в новую Народную программу партии продолжается в онлайн-формате на сайте естьрезультат.рф. Предложения принимаются и на офлайн-площадках, организованных в регионах. За месяц россияне прислали свыше 20 тысяч инициатив, и еще есть возможность принять участие в формировании будущего страны.