Лучший сварщик и экскаваторщик получат по миллиону рублей

С 1 апреля начинается прием заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучший по профессии».

Сварщики и экскаваторщики — потенциальные миллионеры

Как сообщила пресс-служба правительства города, открывается прием заявок на участие в конкурсе профессионального мастерства «Севастопольские мастера-2026» в номинации «Сварщик» и «Машинист экскаватора». Победители регионального этапа представят свой регион на федеральном, победители которого получат денежные награды. За первое место — миллион рублей, за второе — 500 тысяч рублей и за третье — 300 тысяч рублей.

Для участия в региональном этапе конкурса необходимо подать заявку до 12 мая 2026 года по номинации «Сварщик» и до 19 мая 2026 года по номинации «Машинист экскаватора» через портал «Работа России».

Определят 19 лучших в своём деле

А сайт Севастопольского объединения организаций профессиональных союзов сообщает более подробную информацию о региональном этапе конкурса. Все желающие могут побороться за звание самого лучшего специалиста в своей сфере. Это отличная возможность показать свой высокий уровень, обменяться полезным опытом и завоевать искреннее уважение коллег.

Подача заявок — до 14 апреля, а проведение финальных этапов регионального конкурса — до 29 мая.

Состязания пройдут по 19 номинациям: библиотекарь, водитель автобуса, водитель пожарного автомобиля, водитель троллейбуса, воспитатель дошкольного образования, врач, дизайнер-студент, классный руководитель, машинист экскаватора, молодой актер, оператор котельной, пожарный, портной-студент, преподаватель учреждения дополнительного образования, сварщик, спасатель, специалист со средним медицинским образованием, учитель, электромонтер.

Для победителей традиционно предусмотрены подарочные сертификаты. В этом году их номинал составит 14 тысяч рублей. Призовые можно потратить на покупку полезных бытовых приборов для дома.

«Участвуйте, побеждайте и доказывайте, что наши люди труда — настоящая гордость Севастополя!» — призывает сайт Севастопольского объединения организаций профессиональных союзов.