Ездят без прав, шлемов и страховки

В ходе рейда «Мото» Госавтоинспекцией Севастополя привлечены к административной ответственности 23 нарушителя, а пять мототранспортных средств помещены на штрафстоянку.

Автоинспекторы совместно с сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) провели профилактическое мероприятие по предупреждению нарушений ПДД водителями мототранспорта. Остановлено более 70 мотоциклистов, среди которых выявлено 13 нарушителей правил дорожного движения.

Так, четыре несовершеннолетних водителя управляли двухколесным транспортом, не имея водительского удостоверения. Три байкера привлечены к ответственности за езду без мотошлема. Два мотоциклиста не смогли предъявить необходимые документы на транспортные средства. Два водителя управляли мотоциклами, будучи лишенными права управления. Один водитель ехал на технически неисправном мотоцикле, другой — не имел обязательного полиса страхования.

В отношении законных представителей несовершеннолетних водителей, нарушивших Правила дорожного движения, сотрудники ПДН составили четыре административных материала за неисполнение родительских обязанностей.

Также в рамках рейда полицейские выявили 10 правонарушений, которые совершили водители автотранспорта, в том числе: нарушения правил перевозки детей, тонировки, управление незарегистрированным транспортным средством.

Мероприятия, направленные на предотвращение нарушений Правил дорожного движения и сокращение количества аварий на дорогах, будут продолжены, пообещали в Госавтоинспекции Севастополя.