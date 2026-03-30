Дальневосточная креветка прижилась в Азовском море

За 10 лет дальневосточная креветка уверенно расселилась по всей акватории Азовского моря. Это один из пяти промысловых видов, проникших сюда за последние сто лет, сообщает пресс-служба Федерального агентства по Рыболовству.

Исследователи выделяют два основных коридора по которым дальневосточная креветка попала в азовский регион. Первый маршрут — через Керченский пролив в сторону Арабатского залива, второй — из донской дельты в Таганрогский залив. Наиболее вероятным считается перенос личинок с балластными водами судов смешанного плавания («река–море»), следующих из Средиземного и Черного морей в порты Керчи и Ростова-на-Дону.

По данным научного мониторинга, за последние пять лет промысловые запасы креветки в море выросли в 3,5 раза. Вылов по итогам 2025 года достиг 481 тонны, что на 8% превысило показатели предыдущего года и стало историческим максимумом для этой акватории.

Специалисты отмечают, что благодаря не слишком соленой воде и хорошей кормовой базе мясо у креветки плотное и слегка сладковатое, что особенно ценят гурманы.