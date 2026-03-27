Жителям домов по улице Корчагина помогут восстановить документы

Многофункциональный центр «Мои документы» готов помочь восстановить утраченные документы и подать заявление на возмещение ущерба жителям домов по ул.Корчагина 14, 16, и 20.

В отделении МФЦ на ул.Корчагина, 34 работает выделенное окно для приема жителей пострадавших домов. Прием осуществляется без предварительной записи.

Специалисты МФЦ принимают заявления на получение выплат, а также помогут подать заявления на Госуслугах в секторе пользовательского сопровождения.

27 марта с 14:00 до 16:00 в этом отделении сотрудники МВД будут принимать заявления на восстановление утраченного паспорта. Госпошлина взиматься не будет. Фотографии на паспорт сделают сразу в отделении бесплатно.

При самостоятельной подаче заявления через Госуслуги необходимо выбрать наименование чрезвычайной ситуации «ЧС в результате обрушения строительных конструкций в многоквартирных жилых домах».

Пресс-служба правительства Севастополя публикует ссылки на получение выплат:

1. Получение выплаты при утрате имущества в результате чрезвычайной ситуации — https://www.gosuslugi.ru/600182/1/form

2. Получение выплаты за вред здоровью в результате чрезвычайной ситуации — https://www.gosuslugi.ru/600256/1/form

3. Получение выплаты членами семьи гражданина, погибшего при чрезвычайной ситуации — https://www.gosuslugi.ru/600265/1/form

4. Выплата материальной помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях — https://www.gosuslugi.ru/600248/1/form

Подробную информацию о порядке получения государственных услуг можно уточнить по телефону Центра телефонного обслуживания +7 (8692) 417-100 и по короткому номеру 122 (добавочный 5).