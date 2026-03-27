Впервые проведут «Ночь театрального искусства»

Первая Всероссийская акция «Ночь театрального искусства», приуроченная к 150-летию Союза театральных деятелей (СТД) РФ, пройдет в столице и регионах страны в ночь на 28 марта.

Также 27 марта празднуется Всемирный день театра.

«В эту ночь театры и культурные площадки всей страны откроют свои двери для зрителей и представят программы и мероприятия, раскрывающие разнообразие форм и жанров театрального искусства. Акция призвана способствовать формированию единого культурного пространства, подчеркивая значимость театра как важнейшей части национальной культуры», — цитирует ТАСС сообщение на сайте СТД.

В программе акции — показы вечерних и ночных спектаклей, экскурсии за кулисы, открытые репетиции, творческие встречи, лекции, мастер-классы, читки пьес. Каждый субъект РФ самостоятельно формирует программу мероприятий, «опираясь на общую концепцию проекта, рекомендации организаторов и культурную специфику своей территории». Все мероприятия в рамках «Ночи театрального искусства» бесплатные. На некоторые из них требуется предварительная регистрация.

В Севастополе театральную ночь приглашают провести в СевТЮЗе, Театре танца и домах культуры.

Театрализованное представление «Сказка о потерянном времени» в Культурном центре «Корабел» на ул.Рабочей, 2 а 18:00 представит образцовый театральный коллектив «Ника».

На это же время намечено торжественное открытие персональной выставки «Театр на холсте» главного художника Севастопольского академического русского драматического театра им.Луначарского Ирины Сайковской.

Мастер-классы для детей по актерскому мастерству проведут в фойе МКЦ «Бухта Казачья» в 18:30.

В ДКР с 19:30 работает театральная мастерская «За зеркалом сцены» — выставка афиш и театральных костюмов. Для детей организуют фотозоны с героями любимых сказок и проведут мастер-класс «Чудо по имени театр».

«Герои спектаклей-в гостях у зрителей» — творческая встреча с артистами СевТЮЗа начнется 20:00 в отделении театра на ул.Правды, 13.

В кинотеатре «Победа» в 20:00 бесплатно покажут «Сказку о царе Салтане».

В 21:00 — экскурсию в «Сказочное закулисье» проведут в СевТЮЗе на пр.Гагарина, 16.

Творческая встреча с артистами Театра танца в формате открытого микрофона начнется в 21:00. Программа объединит живое общение, вопросы из зала и практическое взаимодействие с участниками коллектива.