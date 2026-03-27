В Загородной балке будет еще один бассейн

В апреле в Загородной балке начинают возводить 25-метровый модульный бассейн. Такая информация была озвучена 26 марта на заседании правительства Севастополя.

Бассейн разместят в отдельно стоящем здании, рядом с Дворцом водных видов спорта им.Галины Прозуменщиковой.

— У нас модульный бассейн на этапе заключения контрактов. Идут подготовительные процедуры. Соответственно, мы планируем в ближайшую неделю уже начать монтировать бассейн на территории СОК «Им.200-летия Севастополя», — доложил на заседании начальник управления спорта Сергей Резниченко.

Он уточнил, что модульный бассейн строится в рамках соглашения с Министерством спорта РФ, а основание под него предстоит построить за счет местных средств.

— У нас есть определенные критерии заключения допсоглашения с Минспорта по согласованию дат. Намерены все контракты заключить до 1 апреля, соответственно в апреле начнется активная фаза работы, — сообщил С.Резниченко.