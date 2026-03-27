Уловки мошенников срабатывают

За четыре дня 12 жителей Севастополя отдали мошенникам более 10 миллионов рублей

Шесть человек пострадали от лжесотрудников правоохранительных органов и госучреждений. 72-летней женщине «сотрудник ФСБ» сообщил о необходимости защиты счета от финансирования терроризма — ущерб 490 тысяч рублей. 80-летняя — перевела 900 тысяч за «непривлечение к уголовной ответственности». 88-летняя пенсионерка, поверив «сотруднику Счетной палаты» и отдала 960 тысяч под предлогом проверки подлинности купюр. 65-летняя женщина лишилась 1,6 млн рублей по аналогичной схеме.

Трое пенсионеров стали жертвами схемы «родственник в ДТП». 87-летний мужчина, думая, что разговаривает с дочерью, передал курьеру 400 тысяч рублей. 94-летняя жительница, напуганная «прокурором», отдала 233 тысячи. 89-летняя, поверив «сотруднику полиции» о ДТП с дочерью, отдала мошенникам три миллиона рублей.

Активно мошенники охотятся на тех, кто хочет заработать в интернете. 41-летняя женщина хотела заработать за проставление лайков на маркетплейсе и лишилась 75 тысяч рублей. 32-летняя, поверив предложению о легком заработке в мессенджере, потеряла 23 тысячи. Самый внушительный ущерб от «дополнительного заработка» понесла 48-летняя женщина: она перевела мошенникам, обещавшим доход от вложений на фондовых биржах, 2,6 млн рублей.

Не обошлось и без других распространенных уловок. 41-летний мужчина перевел 20 тысяч рублей за автозапчасти на интернет-площадке, но товар так и не получил. А 52-летний севастополец, получив сообщение в мессенджере от «знакомого», чей аккаунт был взломан, и перевел злоумышленникам 50 тысяч рублей в долг.

Полиция Севастополя настоятельно призывает: будьте бдительны! Никогда не переводите деньги на незнакомые счета, кем бы ни представлялись звонящие. Прервите разговор и перезвоните родственникам лично.

Сотрудники правоохранительных органов и банков никогда не требуют по телефону передачи денег, «проверки купюр» или оформления кредитов. Обсуждайте финансовые вопросы с близкими, особенно пожилыми родственниками. Берегите свое имущество и свои сбережения!