Концепцию благоустройства Исторического бульвара отправили дорабатывать

В представленном архитектурном проекте благоустройства Исторического бульвара утвердили только назначение функциональных зон, остальное отправили на доработку.

Обсуждение состоялось 27 марта на заседании Архитектурно-художественного совета, на этот раз под председательством губернатора Михаила Развожаева. Разработчик проекта — АО «Севастопольстройпроект».

Как сообщил глава города, на сегодня по объекту финансирование получено, контракт заключен, документы рассматриваются в экспертизе. Это и определяет экстренность рассмотрения на совете.

Что сейчас

Представитель разработчика обозначил цель проектирования — сохранить мемориальный ансамбль и обеспечить современный уровень комфорта и безопасности. Он также напомнил, что на сегодня на Историческом бульваре завершены работы по реставрации 15 существующих объектов культурного наследия, включая здание Панорамы. А территория сейчас пребывает в запущенном состоянии. Историческая планировка читается, но дорожно-тропиночная сеть частично разрушена. Самосевная растительность скрывает мемориальные объекты, ограждение из бутовой кладки – в неудовлетворительном, местами аварийном состоянии.

Кроме того, историческая беседка «Грибок» утрачена. Также утрачены исторические цветники и малые архитектурные формы.

— Проектными решениями предусмотрено благоустройство территории с максимальным сохранением исторически сложившейся планировочной структуры ансамбля, — заявил представитель разработчика.

По его словам, сейчас на Историческом бульваре сформированы следующие современные функциональные зоны: места для отдыха и занятий спортом, зона выгула собак, места проведения массовых исторических мероприятий и экскурсий, площадки, обеспечивающие видовые панорамные раскрытия, зоны фудкорта, трибун, световая тропа.

Что будет

Мощение дорожно-тропиночной сети предусмотрено из гранита, второстепенных и вспомогательных дорожек — из тротуарной плитки, детской и спортивной площадок – из резиновой крошки, световая тропа — из материала, имитирующего дерево, бордюры и поребрики — из гранита.

В качестве опор освещения предлагаются в том числе точечные фонари в исторической стилистике второй половины 19 века. На второстепенных дорожках предусмотрены светильники в виде столбиков высотой не выше одного метра. Вблизи памятников и архитектурных объектов также планируется установить светильники.

Проектом предусмотрена высадка деревьев, кустарников, воссоздание цветников и клумб.

Малые архитектурные формы в стиле 19 века включают исторические лавочки, урны, перголы, качели, навигационные указатели, спортивное оборудование.

Со стороны пл.Ушакова и улицы 4-я Бастионная воссоздаются входные группы из бутового камня. Утраченные подпорные стены восстановят, как и утраченные части ограды.

Около здания Панорамы выполняется реставрация существующих фонтанов. Верхний, перед зданием Панорамы, будет светомузыкальным.

Кроме того, восстанавливается конструкция беседки «Грибок» с обустройством смотровой площадки с панорамным видовым раскрытием на город. На клумбе рядом с беседкой разместят артобъект в виде светящихся маков, как ассоциация с погибшими героями.

В процессе обсуждения выяснилось, что предметом охраны ОКН федерального значения является только историческая ограда. Что касается исторических фонарей, то они полностью сохранились и подлежат реставрации.

Что касается беседки «Грибок», то она соответствует исторической иконографии. Правда, именно «Грибок» вызвал определенную полемику. Некоторые участники обсуждения назвали его нелепым и дурацким и предложили отказаться от его восстановления, заменив на что-то более интересное и современное, например, на ротонду.

Член Архитектурно-художественного совета Максим Стрецкис предложил более детально подойти к зоне трибун, разбить ее на небольшие локальные зоны. Его также заинтересовал вопрос, как будут привозить еду на футкорт и что надо предпринять, чтобы вокруг не появились обычные для подобных случаев торговые точки.

Александр Бурцев настаивал на сохранении Исторического бульвара, как места тихого отдыха на природе. Елена Корнева считает, что детские площадки стоит насытить тематическими элементами, а Элина Красильникова уверена, что проектировщики должны более серьезно поработать над сезонным дендропланом.

Еще одно дополнение — ограничить доступность бульвара по времени, установив часы работы в зимний и летний период.

В итоге, предложенную концепцию утвердили в принципе, одобрив функциональность зон и предложив представить проект после переработки.

Реконструкцию Исторического бульвара в рамках федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя начали в 2018 году и обещали завершить к декабрю 2021-го. Генподрядчиком было питерское ООО «Меандр». Потом — московская компания ООО «Равелин». В 2025 году проектирование и дальнейшее благоустройство поручили АО «Севастопольстройпроект».