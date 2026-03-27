Госжилнадзор проверит, как отремонтировали крыши

С 1 апреля по 1 июня в Севастополе специалисты Госжилнадзора проведут осмотры кровель и чердачных помещений многоквартирных домов, по которым поступали жалобы.

Жительница дома №3 на ул.Генерала Коломийца пожаловалась на протечки отремонтированной в прошлом году крыши.

«В ходе осмотра доступ в квартиру заявительницы получить не удалось, однако сосед предоставил возможность зафиксировать следы подтоплений в местах стыков плит перекрытия. А подъезде мы тоже их зафиксировали. Также мы проверили, что работы по капремонту крыши были завершены недавно, в прошлом году. Однако признаки протечек появились уже после их окончания. Поэтому у нас возникли вопросы в том числе к фонду содействия капитальному ремонту. Вполне возможно, что по итогам первой проверки мы сразу перейдем ко второй — уже в отношении фонда», — сообщила начальник надзорного управления Госжилнадзора Светлана Козак.

Также ведется проверка в отношении управляющей организации. Если будет установлено, что управляющая компания своевременно не реагировала на обращения, ей может грозить штраф. Аналогичные санкции предусмотрены и для фонда капремонта в случае выявления нарушений в части надзора за качеством работ.

С.Козак анонсировала, что с 1 апреля по 1 июня в городе специалисты проведут осмотры кровель и чердачных помещений. В приоритете дома, по которым ранее поступали жалобы.

До 30% всех жалоб жителей города на состояние домов касаются проблем с кровлей, сообщила пресс-служба правительства Севастополя.