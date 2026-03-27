Государственное юридическое бюро разместят на Николая Музыки, 96

Об этом на заседании правительства Севастополя сообщила директор департамента труда и соцзащиты населения Елена Сулягина.

По ее словам, государственное юридическое бюро будет полностью соответствовать критериям доступности.

— Мы уже направили все документы, они уже зарегистрированы. Сейчас мы просто изменим адрес, потому что изначально была задача его зарегистрировать. Коллеги уже начали работать, и сейчас идет активный подбор юристов. Назначен директор, заместитель, бухгалтер и два юриста, — сообщила Е.Сулягина.

По ее словам, юрбюро будет выполнять консультационные функции и даже представлять интересы клиентов в суде. Чиновница также объявила о заключении соглашения с Адвокатской палатой Севастополя.

По словам замгубернатора Светланы Пироговой, отдельный блок работы госучреждения будет посвящен оказанию юридической помощи участникам СВО.

В октябре 2021 года на совещании с правительством Севастополя и профильными чиновниками глава Минюста Константин Чуйченко анонсировал создание по всей России госбюро для оказания бесплатной юридической помощи населению.