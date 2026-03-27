Для заказчиков из Симферополя везли крупную партию кодеина

Белорусские таможенники пресекли ввоз в ЕАЭС более 6,3 кг таблеток с кодеином, сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета республики.

Наркотик перевозил 52-летний гражданин Украины, следовавший из Польши в Белоруссию. Перемещаемые им среди личных вещей три банки с БАДами для спортсменов показались инспектору таможни подозрительными.

«Согласно заключению экспертизы управления ГКСЭ по Брестской области, изъятые таблетки содержат в своем составе особо опасное наркотическое средство — кодеин», — рассказали в таможенном комитете.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий совместно с коллегами из ФТС России установлены заказчики и получатели запрещенного груза. «Ими оказались российские граждане, проживающие в Симферополе. Преступники задержаны», — рассказали в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело, санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 10 лет.

Кодеин — наркотическое вещество, относящееся к группе опиоидов. Его получают из опия — сока мака, который содержит морфин, героин и другие алкалоиды.

В медицине его используют как обезболивающее, противокашлевое и противодиарейное средство. В России кодеин продается только по рецепту.