Для строительства тоннеля на Пожарова снесут заправку

Распоряжением правительства Севастополя для прокладки тоннеля и расширение дорог изымут пять земельных участков и снесут АЗС.

Под изъятие попадает земельный участок на ул.Карантинная, 51, где расположена заправка «Атан» и часть земли под частным домом на Карантинной, 47. Тут как раз и будет въезд в тоннель. С другой стороны тоннеля будут изымать часть участка на ул.Генерала Петрова, 28.

На 26 кв.м уменьшат участок под автоцентром «Авто-Люкс» на ул.Пожарова, 6. А от территории, арендованной цирком, отрежут 0,19 га. Всего же у Российской государственной цирковой компании в районе ул.Пожарова в бессрочном пользовании 1,4 га земли.

Изъятие проводится в рамках обеспечения транспортной доступности парка музейно-мемориального комплекса «Защитникам Севастополя в 1941-1842 годах на мысе Хрустальном с набережной к Артиллерийской бухтой в Севастополе. Эти пять участков — первые. Всего же под изъятие подпадают два десятка.

Автомобильный тоннель длиной 317 метров должны построить до конца 2028 года. Детальная смета работ предусматривает прокладку тоннеля, строительство кольцевой развязки в районе ул.Карантинной, инженерной инфраструктуры, переустройство и снос некоторых объектов. Стрелецкий спуск расширят, на площадь Восставших изменят схему движения. Строительство тоннеля обойдется в 9,5 млрд рублей.