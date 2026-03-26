Жительница Московской области осуждена за сбор данных о бронетехнике в Крыму

Верховный суд Республики Крым приговорил жительницу Московской области к 18 годам лишения свободы по делу о государственной измене. По данным обвинения, она собирала сведения о бронетехнике, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Женщина была противницей проведения специальной военной операции. В феврале 2024 года в Крыму она сняла фото и видео со стоянки с бронетехникой Вооруженных сил Российской Федерации. Эти данные женщина отправила представителю Службы безопасности Украины в одной из социальных сетей. Ее действия выявили сотрудники ФСБ.

«Верховный суд Республики Крым признал подсудимую виновной в инкриминируемом ей преступлении и назначил основное наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с дополнительным наказанием в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей. Также подсудимой назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 год 10 месяцев после отбывания основного наказания в виде лишения свободы», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы суда, жительница Московской области 1968 года рождения признана виновной в государственной измене. Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом судебном заседании, поскольку материалы дела содержат сведения, составляющие государственную тайну. Приговор не вступил в законную силу.