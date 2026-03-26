В квартире, бывшей эпицентром взрыва, не осталось стен и прогнулся пол

Квартира, где находился эпицентр взрыва, прозвучавший в ночь на 24 марта в Севастополе, повреждена сильнее всего: здесь не осталось внутренних стен, вырваны трубы коммунальных систем и прогнулся пол.

Эту квартиру пока не разбирают от завалов, сообщает корреспондент ТАСС. До получения официального разрешения от строительных экспертов, ее не считают безопасной. Она расположена на первом этаже в торце дома на улице Павла Корчагина, 14. После взрыва внешняя стена торца дома оказалась выгнута на улицу, а фрагмент, где находилась лоджия, вырван. Перекрытия лоджии полностью обрушились. Отсутствует входная дверь. Вся лестничная площадка завалена мелкими обломками стен. Внутри квартиры не осталось стен. Вырваны трубы канализации и газоснабжения, а висящая рядом икона осталась на своем месте. Пол прогнулся вниз, особенно это заметно у внешней стены, где находилась лоджия и где, как определила экспертиза, был эпицентр взрыва.

Взрыв в многоквартирном доме на улице Павла Корчагина, 14 произошел в ночь на 24 марта, в результате чего погибли два человека, а госпитализированы 12, в том числе трое детей. Предварительно, повреждены по меньшей мере 110 квартир в 11 домах, однако наиболее серьезные повреждения зафиксированы в трех: в доме №14 был эпицентр взрыва, на дом №20 перекинулся пожар, дом №16 получил серьезный урон от взрывной волны.

Причины и обстоятельства ЧП выясняются. Версия о взрыве бытового газа полностью исключена. Следком расследует уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Незаконное приобретение и хранение неустановленного взрывного устройства».