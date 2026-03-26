Согласовали второй этап КРТ на 7-м километре

Представленный проект комплексной застройки нового микрорайона в районе 7-го километра — уже второй. До этого несколько объектов комплексного развития этой территории уже получили одобрение членов Архитектурно-художественного совета Севастополя, в том числе поликлиника и детский сад.

На этот раз на суд членов совета представили проект двух многоэтажных домов 14 -го квартала в районе Балаклавского шоссе жилой площадью 400 кв.метров. Общая территория застройки — 1,6 км, протяженность бульвара — 900 метров. В южной части находятся объекты энергообеспечения — подстанция и газовая котельная, предназначенные для обслуживания всего жилого комплекса, с запада — зеленая зона общего пользования.

Дома блочные, первый — 19-этажный, секционного типа, без объектов обслуживания населения. Второй западный блок имеет каскадное понижение к общественным зонам с шести до пяти этажей. Между блоками предполагается подземная стоянка. Идея жилого комплекса состоит в том, чтобы каждый квартал выполнять в индивидуальном стиле, с одинаковым типом отделки из керамогранита.

Протяженность фасада — 86 метров, из-за чего архитекторы решили придать пластику фасаду за счет выходящих волной за основной фасад лоджий и балконов. В цветах фасада решено использовать охристые оттенки в сочетании с белым или серые в сочетании с белым.

В процессе обсуждения были высказаны ряд замечаний. Так, председателя Арх-худсовета насторожило отсутствие единого стиля ранее и ныне представленных зданий. На это был ответ, что разработчики осознанно старались избежать монотонности в цвете и формах. В том числе по 18-му кварталу, который уже готов для рассмотения. В перспективе — обсуждение еще двух 16-этажных «свечек», которые станут архитектурными доминантами района.

При этом член совета Людмила Борденюк предостерегла от архитектурной какофонии, подобной той, что сложилась в районе стадиона в Краснодаре. Ее также не устроили запроектированные МАФы, она их назвала, «мягко говоря, скромными». Не понравилось и отсутствие в проекте площадок для выгула животных.

Член Арх-худсовета Элина Орел подняла вопрос озеленения. Проектировщики заверили, что высадят деревья по контуру, а около детских и спортивных площадок — кусты.

В целом проект согласовали, с учетом доработки замечаний.