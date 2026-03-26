Сквер запроектировали без системы полива

Благоустроенный сквер обещают разбить в районе дома №24 по ул.Гоголя, но в проекте есть спорные моменты.

За проект взялся севастопольский подрядчик ООО «Новый город». К слову, почти всё благоустройство последних лет в Севастополе — результат их проектирования. Что предложено на этот раз, обсуждали на заседании Архитектурно-художественного совета 25 марта.

Представляя проект, замначальника отдела проектирования, архитектуры и градостроительства Никита Березин отметил, что место под будущий сквер сейчас довольно заросшее, но там есть детская площадка, пара опор освещения, пешеходно-тропиночная сеть.

Насыщение нового сквера проектировщики подробно обговаривали с местными жителями. В результате предложили: небольшую спортивную площадку, закольцованную тропинку для пробежек, малые архитектурные формы в виде чугунных скамеек, пергол, качелей, беседок с деревянными элементами терракотовых и коричневых оттенков. Предполагается, что эти элементы будут удачно перекликаться с цветом кровли соседнего жилого дома.

На самой же территории предлагается высадить небольшое количество вечнозеленых и засухостойких растений, в том числе кизильник и кусты плетистых вьющихся роз, которые будут оттенять качели, беседки и навесы с перголами.

При общем одобрении идеи члены Архитектурно-художественного совета заинтересовались отсутствием в проекте системы полива. На это разработчики пояснили, что в существующих условиях устроить систему полива технически невозможно.

— Там расположен объект культурного наследия и есть подпорная стенка. Мы буквально зальем эту территорию, если организуем там полив. С инженерной точки зрения это невозможно, — ответил Н.Березин.

Именно поэтому в проект включили засухостойкие растения. В качестве альтернативы предлагается полив привозной водой по графику. Еще один способ решения вопроса предложили жители соседнего дома, они пообещали взять на себя уход за растениями и поливать своими силами.

Последнее не слишком убедило членов совета, и они предложили все-таки доработать проект.

Зеленая зона в районе дома №24 по ул. Гоголя вошла в число победителей прошлогоднего голосования по нацпроектц «Формирование комфортной городской среды» в Ленинском муниципалитете. Благоустройство должны сделать в 2026 году.