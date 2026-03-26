«ПроЕду» в Севастополе будет больше про вино

Как сообщили в Центре развития туризма города, старт мероприятия — 13 апреля. Гастрономический фестиваль позволит раскрыть уникальный культурно-гастрономический бренд территории через синтез истории, локального производства и современной кулинарии.

В программе «ПроЕДУ по России!» участвуют 13 пилотных регионов. Она запущена Агентством стратегических инициатив (АСИ) в 2025 году. Участники программы — Республика Крым, Севастополь, Республика Мордовия, Камчатский край, Пермский край, Белгородская, Ивановская, Мурманская, Тульская, Тюменская, Челябинская, Томская и Сахалинская области — провели масштабную работу по выявлению аутентичных блюд, осмыслению культурных кодов, созданию гастрономических карт и формированию целостного гастрообраза региона. Эта база в дальнейшем позволит развивать локальные бренды, выстраивать туристические маршруты.

Пилотные регионы презентовали свои гастрономические коды в начале марта в Москве на Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства. Самые эффективные проекты программы АСИ собрало в каталог «Лучшие практики гастрономической индустрии регионов России». Севастополь в нем представлен туристическим поездом «Виноградный экспресс», который позволит «развить эногастрономический туризм в регионе и поддержать местных производителей вина через создание комплексного продукта для путешественников». В поездке на специальном туристическом поезде гости знакомятся с историей и традициями виноделия, учатся разбираться в вине, посещают винодельни и дегустируют их продукцию. Дополняет вкусовую картину Севастополя тематический обед в вагоне-ресторане.