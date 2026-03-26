Предложили проект реконструкции еще одного инкерманского причала

Точнее сказать, проект контрольно-пропускного пункта и билетных касс. Их планируется реконструировать в рамках приведения в порядок пассажирского причала №49 в Инкермане.

Как сообщил представитель разработчика проекта, нынешнее состояние причала вызывает озабоченность с технической и физическое точек зрения. Проект разработан с учетом единого архитектурного стиля, гармонично дополняющего облик ранее прошедших Арх-худсовет причалов №10 и №3 и с учетом ранее озвученных рекомендаций.

Общая площадь участка реконструкции — 4700 кв.м, из которых 1110 кв.м занимает озеленение, в том числе пересаженные деревья. Площадь зданий КПП и билетных касс — 203 кв.м. Кроме функциональных помещений возведут навес площадью более 100 кв.м для защиты солнца и дождя. Причал станет идеальной смотровой площадкой с видом на Севастопольскую бухту. Разработчики также заверили, что проект не предполагает перепада высот, поэтому препятствий для перемещения маломобильных пассажиров нет.

Цветовые решения разработчики представили в двух вариантах: в тепло-бежевом цвете в сочетании с белыми колоннами и графитово-серым цоколем, и в более контрастном сочетании белого и темно-графитового.

Членов совета особо заинтересовало размещение объемной надписи на лицевом фронтоне здания касс. Они предложили переместить ее под навес, дабы прочесть написанное могли пассажиры, ожидающие катер.

В итоге все проголосовали за первый вариант цвета, максимально приближенный к оттенку инкерманского камня.