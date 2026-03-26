Подельнику Горлова смягчили приговор

Судебная коллегия по уголовным делам Севастопольского городского суда изменила приговор Ленинского районного суда Севастополя от 28 ноября 2025 года. С применением статьи 64 УК РФ, позволяющей назначить более мягкое наказание за активное содействие в раскрытии преступления, М.Ларину снижено наказание до 4 лет лишения свободы. Приговор Е.Горлову оставлен без изменения.

Напомним, суд первой инстанции приговорил Е.Горлова к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы за взяточничество с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 120 млн рублей и лишением права занимать определенные должности на государственной службе и в органах местного самоуправления в течение 10 лет. М.Ларин был признан виновным в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Ему назначено наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.