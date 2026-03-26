Паромная переправа закрывается на две недели

С 27 марта по 7 апреля работа паромной линии будет временно приостановлена, сообщил департамент транспорта Севастополя.

Паром «Адмирал Истомин» уходит на двухнедельное ежегодное плановое техническое освидетельствование.

Добраться с Южной стороны города на Северную пассажирам можно будет на пассажирских катерах с Графской пристани. А автомобилям — только своим ходом в объезд бухты.

О судьбе второго парома — «Адмирал Лазарев» департамент транспорта без письменного информационного запроса отвечать не хочет.