Паромная переправа закрывается на две недели
С 27 марта по 7 апреля работа паромной линии будет временно приостановлена, сообщил департамент транспорта Севастополя.
Паром «Адмирал Истомин» уходит на двухнедельное ежегодное плановое техническое освидетельствование.
Добраться с Южной стороны города на Северную пассажирам можно будет на пассажирских катерах с Графской пристани. А автомобилям — только своим ходом в объезд бухты.
О судьбе второго парома — «Адмирал Лазарев» департамент транспорта без письменного информационного запроса отвечать не хочет.