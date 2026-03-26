На компенсации выделили еще 10 миллионов
Средства на компенсацию за поврежденное или уничтоженное имущество пострадавшим от обстрелов выделили из Резервного фонда правительства Севастополя с учетом как оформленных, так и еще не оформленных протоколов.
Всего директор департамента труда и социальной защиты Елена Сулягина запросила выделение 10 млн рублей на оказание финансовой помощи жителям Севастополя, чье имущество пострадало. При этом согласно уже оформленным протоколам требуется выделить 2,3 млн рублей.
Остальные средства потребуются на выплату компенсаций пострадавшим жителям улиц Вакуленчука, Ефремова, Жидилова, Монастырского шоссе, проспекта Гагарина и нескольких ТСН.