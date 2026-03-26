Для Академии хореографии купят пуанты

Севастопольская академия хореографии не может обеспечить воспитанников качественными пуантами, потому что в реестре госзакупок нет ни одной российской компании, производящей обувь для балерин.

Об этом на встрече в Совете Федерации рассказала и.о.ректора учебного заведения Мария Александрова и попросила о помощи.

Накануне Дня работника культуры в Совете Федерации прошла встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко с театральными деятелями. Сенаторам о достижениях и проблемах рассказали министр культуры Ольга Любимова, председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков, художественный руководитель Московского Губернского театра и Московского художественного академического театра имени М.Горького Сергей Безруков и др.

Очень эмоционально выступила М.Александрова, в прошлом — прима Большого театра. Как выяснилось, воспитанницы Севастопольской академии хореографии испытывают острый дефицит пуантов из-за запрета зарубежных поставок по госзакупкам.

— ...Балерина может не поесть совсем, но в пуантах быть обязана всегда. В реестре госзакупок нет ни одной российской компании по производству пуантов. Их и в мире не так-то много. Возможно, по неопытности я не знаю проторенной дорожки, как сделать так, чтобы мои дети были обеспечены пуантами. Я прошу, если есть возможность, координировать какие-то наши действия... помочь в этом вопросе, — обратилась М.Александрова к главе Совфеда.

Сенаторы узнали, что пуанты не могут быть восстановлены, а после использования утилизируются, как врачебные маски и перчатки:

— И вообще пуанты — это основной инструмент квалификации балерины. Мы не должны думать о том, где их взять и как подштопать.

— Это одно из ваших лучших выступлений как примы-балерины, но в другом ключе, как руководителя! Мы постараемся! Вы скажите, у кого надо закупать пуанты?» — отозвалась В.Матвиенко и тут же поручила председателю комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой разобраться в ситуации.

Год назад губернатор Севастополя Михаил Развожаев вместе с М.Александровой просили по видеосвязи Президента Владимира Путина о создании единой управляющей компании по содержанию и обслуживанию академии хореографии. Подрядчики, чтобы выиграть контракты на уборку и охрану помещений академии, демпингуют, а потом им не хватает средств для качественного выполнения работ.

Сложности госзакупок

Сложности с закупкой пуантов испытывает не только севастопольская Академия хореографии. Так в январе 2021 года Большой театр получил отказ по заявке на покупку импортной обуви. В декабре 2025 года Красноярский театр оперы и балета объявлял тендер на закупку пуантов. Предложений не было, тендер не состоялся. В настоящее время на портале госзакупок размещено объявление Мариинского театра о поиске поставщика пуантов.

При бюджетных закупках действует правило приоритета российского производителя перед иностранными. Чтобы закупить импортные пуанты, бюджетные организации должны получить разрешение Минпромторга, выдаваемое только при подтверждении отсутствия в России производства необходимой продукции.

Изготовить пуанты — это искусство

Пуанты — это особая балетная обувь, которая позволяет балерине передвигаться на кончиках пальцев. Несмотря на их простой вид, они имеют сложное устройство: состоят из 50 деталей.

В изготовление балетной обуви участвуют 13 мастеров. Подошву вырезают из цельного куска натуральной кожи, верх туфельки — из атласа. Пуанты изготавливают бледно-розового или персикового цвета, цвета подобраны не случайно, они позволяют предотвратить блики из-за освещения сцены.

Одна из важнейших частей обуви — стакан. Он должен удерживать пальцы и хорошо амортизировать. Его изготавливают из нескольких слоев джута, мешковины и ткани. Самым важным элементом считается клей. От него зависит прочность и надежность обуви. Клей должен застывать в течение 45 минут, именно столько времени мастер тратит на сборку слоев «стакана».

Только два производителя

В России профессиональные пуанты выпускаются компаниями ООО «Гришко» и «Р-КЛАСС». Первая экспортирует пуанты в 84 страны мира. На сайте предприятия сообщается, что производственная мощность — 30-40 тысяч пуантов в месяц.

Компания «Р-КЛАСС» активно работает с русскими и зарубежными балеринами, а также поставляет свою продукцию в большинство академических театров России, ближнего и дальнего зарубежья. В среднем производит 5–6 тысяч пар в месяц.

Известная севастопольская компания по изготовлению танцевальной обуви «Экксе» пуанты не делает — в их основной коллекции обувь для современных классических танцев, а также рейтинговая и тренировочная одежда и аксессуары.

Возможно, с появлением в городе Академии хореографии и Театра оперы и балета власти города обратят внимание нужны балерин и помогут в организации производства этой уникальной обуви.