В Крыму тестируют электробусы КамАЗа

«Сейчас мы обкатываем пилотные проекты электробусов, пока себя показывает с хорошей стороны первый пробный маршрут Симферополь – Ялта, техника предоставлена фирмой КамАЗ. Также будем запускать маршрут Симферополь – Саки, чтобы посмотреть, как он ведет себя на равнине», — сказал он.

Также министерство в 2026 году планирует замену подвижного состава общественного транспорта. Если в прошлом году власти региона делали акцент на обновление состава в Симферополе и Симферопольском районе, то сейчас будут закупаться автобусы среднего и малого класса со всеми новыми технологиями для остальных муниципалитетов.

В комментарии ТАСС А.Козловский сообщил, что вопрос возможной замены троллейбусного транспорта на электробусы рассматривается Республикой Крым в контексте долгосрочного планирования развития транспортной системы региона. При этом особое внимание уделяется оценке потенциальных рисков и ограничений, в том числе достаточности существующей энергетической инфраструктуры для обеспечения зарядки подвижного состава.

«Принятие каких-либо конкретных решений будет осуществляться только после завершения комплексного анализа и подтверждения экономической и технической целесообразности такого перехода», — отметил министр.

Он напомнил, что в 2018 году госпредприятие «Крымтроллейбус» проводило испытание электробуса Volgabus 5270E на городских маршрутах Симферополя. По результатам испытаний выявлено, что заряда аккумулятора хватает на одну смену работы водителя троллейбуса, для обеспечения работы во вторую смену требуется дополнительный электробус, время зарядки составляет 4-5 часов. Его вместимость 100 человек, средний пробег между зарядками — 220 км. Для организации выпуска электробусов с ночной зарядкой на маршруты города Симферополя в количестве 100 единиц потребуется иметь в эксплуатации 200-230 электробусов. При этом в настоящее время зарядные станции для троллейбусов в регионе отсутствуют.