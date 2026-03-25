Установлен второй погибший при взрыве на Корчагина, 14

ДНК-экспертиза подтвердила, что кроме 50-летней матери в квартире погиб и ее 20-летний сын.

В ходе проведения следственных действий на месте происшествия в рамках расследования уголовного дела по факту обрушения многоквартирного дома по ул.Корчагина, 14 в Севастополе были обнаружены и изъяты фрагменты останков тела. ДНК-экспертиза установила, обнаруженные фрагменты принадлежат объявленному ранее без вести пропавшему 20-летнему жителю квартиры, расположенной на 1 этаже дома, где и находился эпицентр трагедии.

В настоящее время продолжается проведение следственных действий, в том числе ряда экспертиз с целью установления причины произошедшего. Следственный комитет расследует уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Незаконное приобретение и хранение неустановленного взрывного устройства».

Взрыв в квартире на первом этаже дома №14 на ул.Корчагина произошел в ночь на 24 марта. В торцевой части здания частично обрушились перекрытия и внутренние конструкции с первого по третий этажи. Погибла 50-летняя хозяйка квартиры, ее дочери 23, 18, 14 и 12 лет получили различные травмы и были госпитализированы. Отец многодетного семейства выжил.

Повреждены и соседние дома. Всего госпитализация понадобилась 12 пострадавшим. В общей сложности повреждены 40 квартир и почти два десятка автомобилей. Без жилья остались 220 человек, в том числе 74 ребенка.