Стены на Адмирала Октябрьского облицовывают гранитом

На спуске Адмирала Октябрьского приступили к отделке фасадов подпорных стен. По словам директора департамента транспорта Станислава Таматаева, всего необходимо облицевать 2500 квадратов, на сегодня уложено 10% от общего объема.

Всё идет по плану

Как уже сообщала ранее «Севастопольская газета» облицовка производится южно- султаевским гранитом, ранее использование именно этого материала было согласовано членами Архитектурно-художественного совета Севастополя.

Помимо этого, на объекте продолжается укладка тротуарной плитки. Насыпь из щебня, которая служила подушкой для работы механизмов, уже убрана, а сами работы находятся на завершающей стадии. Всего строительные работы на объекте выполнены на 80%.

– Мы планируем открыть рабочее движение в июле текущего года. Финальным этапом станет устройство дорожной одежды и восстановление контактной сети для движения троллейбусов, – сказал С.Таматаев.

По его заверению, график работ выполняется, каких-то проблемных моментов сейчас нет: заказчик контролирует ход работ, подрядчик соблюдает сроки.

Но внезапно нашлась теплосеть

Заместитель начальника строительного управления ООО «ВАД» Александр Куминов уточнил, что гранитная плитка крепится на нержавеющую подоснову, а сама плитка гранитная, шлифованная, с глянцевой поверхностью.

Он также сообщил, что обещанное ранее дорожное движения по улице Керченской пока не восстановлено из-за обнаружения существующей недействующей теплосети. В результате обращению к собственнику водоканалу было получено подтверждение, что теплосеть недействующая. Теперь подрядчик занимается получением разрешительной документации и проектированием. В связи с этим процесс перекрытия улицы Керченской перенесен с 26 февраля на 30 апреля.

К дорожному полотну, по словам А.Куминова, приступят после устройства ливневой канализации и решения вопроса по внезапно обнаруженной теплосети.

– Думаю, до 30 апреля понимание будет. Вообще мы планируем полностью асфальтировать все полотно примерно в мае-июне, – продолжил он.

Сейчас на объекте работают примерно 40 рабочих и 20 единиц техники.

Ремонт ул.Адмирала Октябрьского ведется с февраля 2025 года. Его необходимость вызвана обрушением подпорной стены в ноябре 2023 года. Запустить движение изначально обещали в конце 2025 года, потом этот срок был перенесен на лето 2026-го. А сам объект сдадут в 2027 году.