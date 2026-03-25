Соревнуются на Чемпионате России по альпинизму

Севастопольская команда по альпинизму участвует в Чемпионате России по альпинизму (технический класс), который проходит в Дагестане. 17 марта чемпионат стартовал в высокогорном селе Куруш.

В соревнованиях участвуют выдающиеся российские альпинисты – представители 14 регионов России: Москвы, Севастополя, Воронежской, Московской, Нижегородской, Пензенской, Ростовской, Самарской и Челябинской областей, Ставропольского и Красноярского краев и республик Башкортостан, Дагестан и Татарстан.

Всего в чемпионате участвуют 18 команд, всем им предстоит совершать восхождения на гору Ярыдаг по маршрутам 5-6 категории сложности.

Севастополь представлен двумя командами: Павел Левин и Игорь Ткачев, а также Владимир Одоев и Дарья Ускова. Все они являются членами сборной Севастополя по альпинизму, занимаются в спортшколе №7.

П.Левин и И.Ткачева выбрали маршрут 5Б категории сложности, вторая команда вышла на маршрут Самодеда 5Б категории сложности.

Сообщается, что чемпионат продлится до конца марта, обещают, что его закрытие станет масштабным праздником и будет сопровождаться масштабным культурным мероприятием для всех поклонников активного образа жизни.