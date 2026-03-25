Разрушенный взрывом дом можно восстановить

«Сносить ничего не нужно», — сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Проект сделают в ближайшие две недели. Работы уже идут.

Взрыв в квартире на первом этаже дома №14 на ул.Корчагина произошел в ночь на 24 марта. В торцевой части здания частично обрушились перекрытия и внутренние конструкции с первого по третий этажи. Также сильно пострадали соседние дома — №20 и №16. Там выгорели несколько квартир, взрывной волной выбило окна, поврежден наружный газопровод.

Восстановительные работы подрядчики уже начали. До конца дня 25 марта будут установлены входные двери во всех пострадавших квартирах, чтобы жильцы могли спокойно готовить помещения к ремонту.

«Все квартиры, которые сейчас непригодны для жизни, приведем в порядок. Они будут восстановлены до уровня, как после сдачи дома строителями — с чистовой отделкой. Что касается косметического ремонта — жители могут сделать это самостоятельно или через отдельные компенсации», — пообещал губернатор, уточнив, что восстановят и разрушенные балконы.

Все поврежденные окна уже затянули пленкой. Жителям предложат централизованную замену стекол, либо компенсацию.