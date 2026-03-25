Расчисткой севастопольских рек займутся отдельно

Щербакова Евгения

Для решения вопросов содержания рек в Севастополе создадут отдельную структуру в составе Севприроднадзора. Такое поручение дано губернатором Михаилом Развожаевым во время городского субботника 21 марта.

– Сегодняшний день показал, что вопрос точно нужно решать. Например, в Балаклаве есть благоустроенный парк, но речка Балаклавка, которая через него течет, – в мусоре и иле. Поэтому и нужна структура, которая будет содержать в чистоте все городские водоемы и гидротехнические сооружения, по аналогии с тем, как «Парки и скверы» приводят в порядок общественные пространства, – прокомментировал ситуацию М.Развожаев.

