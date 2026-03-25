Работы на месте взрыва и пожара продолжаются

Вторые сутки продолжается ликвидация последствий взрыва в доме на улице Корчагина. К работам привлечены городские службы, силовые ведомства и волонтеры.

На утро 25 марта в больницах остаются 10 пострадавших, в том числе трое детей.

Режим чрезвычайной ситуации введен в трех поврежденных домах по ул.Корчагина: 14, 16 и 20. Еще в четырех — зафиксированы небольшие повреждения остекления. Кроме того, в результате взрыва оказались повреждены около двух десятков автомобилей.

Проводится экспертиза поврежденных конструкций дома №14.

Большинство людей, квартиры которых пострадали, нашли приют у родственников. В пункте временного размещения пока остаются пятеро взрослых и один ребенок.

На месте работают муниципальные комиссии, которые помогают людям составить опись поврежденного имущества. Комиссией по фиксации повреждений и ущерба произведен поквартирный обход 80 квартир, проведены видеофиксация и документирование повреждений.

Как сообщил губернатор Севастополя Михиил Развожаев, всего от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) для ликвидации последствий взрыва и пожара были привлечены: 209 человек, 60 единиц техники. Для обеспечения общественной безопасности и охраны правопорядка на месте дежурили сотрудники УМВД России по Севастополю, СГУП «Отряд Севастополь», народные дружинники и казаки Севастопольского казачьего округа. Волонтеры-партийцы и молодежных организаций и неравнодушные жители города весь день помогали убирать последствия взрыва, продолжают работать и на второй день.

За сутки Севастопольгаз выполнил работы по переподключению газовых сетей: проложили 36 метров газопровода, в том числе под землей — четыре метра. Восстановили подачу газа в 80 квартир дома №14. По дому №20 выполнили ремонтно-восстановительные работы на фасадном газопроводе. Восстанавливается подача газа в квартиры, не пострадавшие от разрушений. Аварийно-диспетчерская служба круглосуточно дежурит на сетях газоснабжения в данном районе.

Для жителей домов по ул.Корчагина, имущество которых пострадало, работает многоканальный номер телефона Штаба общественной поддержки «Единой России»: +7 (8692) 41-70-51.

Телефоны муниципальной комиссии Гагаринского района, которая занимается фиксацией повреждений и ущерба: + 7 (978) 300-09-42, + 7 (978) 300-09-41.