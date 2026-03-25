Круизное судно «Князь Владимир» продано

ФГУП «Росморпорт» заключило договор купли-продажи пассажирского лайнера «Князь Владимир», ранее выполнявшего рейсы из Севастополя в Сочи, с компанией из Московской области — ООО «Развитие города».

Стоимость сделки не раскрывается, об этом со ссылкой на пресс-службу госкомпании сообщает «Ъ-Кубань». В настоящее время осуществляется оплата по контракту, а также проводится процедура передачи судна новому владельцу.

По данным открытых источников, компания-покупатель зарегистрирована в 2023 году, ее основным видом деятельности заявлены услуги общественного питания, при этом предусмотрена возможность работы в сфере судостроения.

«В настоящий момент осуществляется оплата по договору и процедура приема-передачи судна. Информация о цене договора относится к коммерческой тайне и не подлежит разглашению», — отметили в пресс-службе ФГУП «Росморпорт».

Лайнер «Князь Владимир» представляет собой девятипалубное судно длиной около 142 м и шириной почти 22 м, рассчитанное на 800 пассажиров. Судно построено в 1970-х годах под названием Roy Star и впоследствии модернизировано после перехода в собственность «Росморпорта».

С 2017 года круизный лайнер «Князь Владимир» выполнял рейсы по маршруту: Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь – Сочи. Однако в период пандемии коронавируса эксплуатация судна была приостановлена. В дальнейшем круизная программа возобновлена не была.

В Росморпорте прекращение регулярных рейсов объясняли обеспечением безопасности судоходства в акватории Черного моря. На текущий момент лайнер, приписанный к Сочи, находится в морском порту Новороссийска. Попытки реализовать судно предпринимались с марта 2025 года. Последняя заявленная начальная стоимость актива составляла 873,5 млн рублей.