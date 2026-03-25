О магии будущего спектакля «Севастопольская газета» побеседовала с режиссером, начав с вопроса об особенностях нового спектакля. Тем более, что при упоминании Калиостро невольно вспоминается фильм режиссера Марка Захарова по сценарию Григория Горина «Формула любви».

— Мы создаем свою историю «на основе». Это не сценарий Горина, а проза Толстого. Но и от Толстого мы слегка отходим, — поделилась Е.Гранитова-Лавровская, не раскрывая сюжетной линии спектакля.

Особенностью постановки станет участие в ней севастопольской рок-группы «Шам», которой руководит Алексей Каплев, а в СевТЮЗе — работает художником по свету. По словам режиссера, когда она об этом узнала, у нее появилась идея поставить спектакль в рок-стиле. Получилось очень плодотворное сотрудничество.

Мистика и одиночество

Над спектаклем начали работать в январе. Пьесу Е.Гранитова-Лавровская написала за семь дней, на создание музыки ушел примерно месяц. Какие-то топовые темы у А.Каплева к тому времени уже были готовы, но много оригинальных номеров были написаны специально для спектакля. В итоге получается своя история со своим Калиостро. Отнюдь не горинская, где в основе действия — симпатичная компания жуликов, со своей авантюрной философией, но и не толстовская.

— В нашем Калиостро мы видим одиночество художника. Как художник, он действительно находится в некоем магическом поле и связан с ним. Однако эти его способности никому не нужны, отчего он пребывает в человеческом и творческом одиночестве. Впрочем, в спектакле не прослеживается никакой драмы, напротив, всё происходит легко, иронично и даже в каком-то светлом пафосе, — объясняет автор постановки.

Рок-зонги

Возвращаясь к теме жанра спектакля, Е.Гранитова-Лавровская пояснила, что это не мюзикл и не рок-опера, а спектакль с рок-зонгами А.Каплева. Понятие «зонг» введено в свое время Бертольдом Брехтом. Это когда актер выпадает из действия и комментирует только что сыгранное на сцене.

— У нас зонг-баллады — это некий рок-комментарий: эмоциональный и словесный, некая эмоциональная настройка, сопровождающая действие. Мы назвали спектакль мистерией, чтобы выявить какой-то свой жанр спектакля, — объяснила режиссер.

Смешно и трогательно, трогательно и смешно

По ее утверждению, «Граф Калиостро» — очень демократичный спектакль. Там есть темы взрослого знания и очень трогательной любви. Среди персонажей — замечательная тетушка Алексея: возрастная, пребывающая в какой-то своей магической доморощенной философии. Еще есть линия эксцентричных, практически клоунских слуг.

— Я бы вообще не ставила возрастных ограничений. Наш спектакль никого не оскорбит. Напротив, мы хотим соединить поколения. Потому что рок-музыка — это про более старшую молодежь, лет 50-60. Остальным мы даем современное звучание. То есть молодые герои существуют в своей динамике, и современные вайбы мы пытаемся вшить через них. Мне кажется, получается, смешно и трогательно, трогательно и смешно, — продолжила режиссер.

Правда, чем закончится спектакль и в чем его мораль, Е.Гранитова-Лавровская предпочитает пока держать в секрете, ограничившись перелицованной фразой из горинской «Формулы любви»: с «в общем, все умерли» на «в общем, все выжили».

Разные магические школы

Все персонажи спектакля пронизаны магией, но у каждого она своя, можно сказать, разных магических школ. Сейчас спектакль вступил в период сборки, воедино собираются диалоги, музыка, танцы, образы.

Графа Калиостро играет Матвей Черненко. Еще в трех ролях заняты недавно пришедшие в театр Анастасия Черенкова, Алиса Машпанина, Александр Фарзуллаев. Последний играет Маргадона, живущего две тысячи лет и родившегося еще при фараоне. В роли тетушки Федосьи Ивановны — Наталья Клочкова. Ожившую любовь Алексея исполняет Виктория Сивачева, а в роли доктора — Александр Костелов.

Художественное оформление спектакля придумала замечательный театральный художник Наталья Лось, хореографическую канву подобрал и отрепетировал режиссер пластики Олег Дорохин.

Человеку нужен человек

Александр Ревков играет в спектакле Алексея Федяшева.

По его словам, этот молодой человек понятен сегодняшним молодым. Он любит строить себе иллюзии и жить в них. Увидел женский идеал в портрете Прасковьи Павловны Тулуповой, влюбился в него неземной любовью, но... Оказалось, что он категорически не готов брать на себя ответственность за реальное положение дел. Притом, что Алексей остро всё чувствует, сам он как будто находится в клетке своих же иллюзий. Выбраться оттуда ему может помочь только что-то очень живое.

— Человеку нужен человек! Если ты человек, имей смелость любить! — такой вывод за своего персонажа делает А.Ревков.

Остается добавить, что первый премьерный показ спектакля состоится в День театра 27 марта, а потом еще 28 и 29 марта. Зрителей ждут на Основной сцене СевТЮЗа по адресу: пр.Гагарина, 16.