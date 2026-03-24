Забил друга детства на его даче

Житель Санкт-Петербурга приговорен к 10 годам колонии за убийство товарища в Севастополе.

Установлено, что в ночь на 20 июля 2025 года 73-летний житель северной столицы гостил у друга детства в частном доме на территории одного из садоводческих товариществ. В ходе ссоры при распитии спиртного гость нанес однокашнику множество ударов руками и ногами, а также ножом в область головы и туловища. После деревянной скамьей он передавил шею лежащему потерпевшему, перекрыв дыхательные пути. Утром, спрятав нож на участке, злоумышленник вызвал хозяину дома «скорую помощь», которая зафиксировала его смерть.

Причастность к летальному исходу товарища житель Санкт-Петербурга категорически отрицал. Однако сотрудники полиции, следователи и следователи-криминалисты Следственного комитета добыли неопровержимые доказательства его вины.

Решением суда обвиняемый признан виновным в совершении особо тяжкого преступления и приговорен 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.