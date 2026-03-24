Взрыв бытового газа из версий исключен

Следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности в результате обрушения многоэтажного дома в городе Севастополе. Установлено, что 23 марта примерно в 23:30 в квартире, расположенной на первом этаже дома на ул.Павла Корчагина, 14 произошел взрыв с последующим разрушением конструкций здания. На данный момент погибшей числится хозяйка данной квартиры — женщина 1975 года рождения. Ее сын 2006 года рождения числится без вести пропавшим. 12 жителей дома госпитализированы, в том числе трое детей.

Группа следователей и следователей-криминалистов приступила к осмотру места происшествия, назначается комплекс экспертиз для установления точной причины трагедии. Проводятся иные следственные действия для восстановления событий, предшествующих трагедии.

Специалисты МЧС России и Спасательной службы города продолжают работу на месте происшествия. Всю ночь вручную и при помощи тяжелой техники разбирают завалы и плиты в поисках возможных пострадавших, вывозят строительный мусор.

Жители дома №14 и поврежденного дома №20 были оперативно эвакуированы. Пункт временного размещения (ПВР) развернули на базе Инженерной школы. Там работают психологи МЧС и волонтеры.

Сотрудники муниципалитета, полиции и волонтеры с утра проводят поквартирный обход. Если квартира будет признана непригодной для жизни, жильцам предоставят место в общежитии или пансионате, пока будет идти ремонт. Губернатор Михаил Развожаев пообещал, что к работам по восстановлению поврежденных квартир будут привлечены городские подрядчики: «Всё сделаем централизованно».

Причины устанавливаются

Как сообщил М.Развожаев, специалисты уже провели первичное обследование. Версия взрыва бытового газа официально исключена.

Сейчас на месте работают криминалисты, взрывотехники, специалисты Следственного комитета и ФСБ. Точную причину правоохранительные органы сформулируют по завершении всех экспертиз.

Прокурорская «горячая линия»

Прокуратура Севастополя контролирует соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи.

Для оперативного реагирования на обращения граждан и оказания правовой помощи в прокуратуре организована «горячая линия» по телефону: +7(978) 000-10-48.

Телефоны муниципальной комиссии Гагаринского района, которая занимается фиксацией повреждений и ущерба: + 7(978) 300-09-42, + 7(978) 300-09-41.