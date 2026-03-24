В Ялте фонтаны запустят 1 апреля

Все 11 ялтинских фонтанов обещают запустить 1 апреля. Об этом на своей странице в соцсети сообщила глава администрации города Янина Павленко.

Она уточнила, что из 11 фонтанов девять находятся в самой Ялте, еще по одному – в Симеизе и Форосе, все они числятся на балансе «Зеленстроя».

Глава города также написала, что сейчас к запуску готовят главный фонтан на площади Советской. Специалисты чистят чашу, ремонтируют отдельные детали, настраивают оборудование.

После займутся и другими фонтанами, в первую очередь, проведут их техобслуживание, что позволит символам яркого южнобережного лета проработать весь сезон. Фонтанный сезон в Ялте длится дольше, чем в Севастополе. Да и начинается раньше.

Так, в прошлом году фонтаны в Севастополе в 2025 году запустили к майским праздникам, а отключили 6 октября.