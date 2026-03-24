Ученые приступили к подбору первых точек для установки временных сейсмостанций в Крыму

Ученые Института физики Земли приступили к подбору первых площадок для установки временных сейсмостанций, которые будут размещаться в местах мощного землетрясения, произошедшего на южном побережье полуострова в 1927 году.

Об этом в беседе с ТАСС сообщил доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник лаборатории фундаментальных и прикладных проблем тектонофизики Института физики Земли РАН Юрий Ребецкий.

Ранее он сообщал, что количество сейсмических станций в Крыму планируется увеличить более чем в 1,5 раза, до 17. О сроках установки не сообщалось.

«Я сейчас нахожусь в Крыму, и мы подбираем первые точки для установки временных сейсмостанций. В этом году планируем установить 3-4 станции и в следующем столько же. Сейчас в Крыму девять постоянно действующих сейсмостанций, которые начали устанавливать сразу после землетрясения 1927 года», — сообщил Ю.Ребецкий.

Он уточнил, что временные сейсмостанции будут устанавливаться на срок от трех до пяти лет вдоль южного берега Крыма от села Генеральского до Орлиного. Затем временные планируется заменить на постоянные. Говоря о возможной цикличности и повторении Ялтинского землетрясения, ученый отметил, что наблюдается определенная взаимосвязь сейсмических событий между Сочинско-Новороссийской сейсмогенной областью Кавказа, Таманско-Керченско-Азовской и сейсмичностью акваториальных разломов, расположенных вдоль южного побережья Крыма.

По его словам, повторяемость сильных землетрясений Крыма в трех главных сейсмогенных зонах: Западно-Крымской [к западу от г. Севастополя], Ялтинской и Феодосийско-Судакской по отдельности составляет 300-400 лет. При этом могут возникать как большие по времени задержки сильных событий, так и отклонения от средних временных интервалов в меньшую сторону. Для всего Крыма средняя повторяемость сильных событий для всех трех зон может составить 120-150 лет.

В настоящее время ученых беспокоит не столько некоторое повышение интенсивности землетрясений на разломах, расположенных в море вдоль южного берега полуострова, сколько изменившийся тип смещений в очагах этих землетрясений. Такие изменения обычно характеризуют перестройку поля тектонических напряжений. Дополнительные сейсмические станции Института физики Земли РАН будут устанавливаться для того, чтобы уточнить гипоцентры землетрясений и тенденцию в изменении напряженного состояния земной коры.

Землетрясения в Крыму

Самое известное Ялтинское землетрясение интенсивностью 9 баллов произошло 11–12 сентября 1927 года. Были зарегистрированы более 40 толчков, данные о погибших и пострадавших разнятся. 25% домов на южном берегу были полностью разрушены. Стихия отломила западный зубец горы Ай-Петри, обрушила скалу Монах в Симеизе. Наблюдались необычные явления природы. Многие видели в море огненные столбы, возникшие, как предполагают, вследствие возгорания метана, водорода и сероводорода.

Карты общего сейсмического районирования дают представление, что катастрофические землетрясения до 10 баллов могут случаться в Крыму раз в 5 тысяч лет.