Севастопольцы пробились в финал «Кибердрома»

В ходе испытаний севастопольцы успешно справились с задачами по дистанционному управлению беспилотными летательными аппаратами и наземными роботами, а также по программированию автономных действий беспилотных систем.

«К этому результату наша команда последовательно шла несколько лет», — рассказал об успехах команды «Севастополь» губернатор Михаил Развожаев. Два года назад ребятам не удалось преодолеть первый этап соревнований. В прошлом году они остановились на стадии полуфинала. А теперь — вошли в пятерку лучших команд России и получили путевку в очный гранд-финал, который пройдет в Федеральном центре беспилотных авиационных систем в Москве с 27 по 30 апреля».

За успешным выступлением команды стоит большая и системная работа по развитию в городе направления беспилотных систем, которую ведут педагоги и наставники «Кванториума», «IT-куба», станции юных техников, колледжа информационных технологий и СевГУ, а также индустриальные партнеры, спортивное и инженерное сообщество.