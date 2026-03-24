Севастопольские таксисты не могут забирать пассажиров на вокзалах Крыма

Это связано с невозможностью властей двух регионов договориться о единых правилах таксомоторных перевозок.

На заседании комитета Законодательного собрания Севастополя по городской инфраструктуре 17 марта обсуждался вопрос об отсутствии соглашения о таксомоторных перевозках с соседним регионом — Республикой Крым.

По словам председателя комитета депутата Павла Харламова, это серьезная проблема, потому что представители севастопольских таксопарков не могут легально забирать пассажиров на автовокзале или в аэропорту Симферополя. Связано это, прежде всего, с разностью в подходах к оснащению автомобилей такси в Крыму и Севастополе.

На заседании было принято решение провести дополнительные рабочие встречи между представителями департамента транспорта Севастополя и Министерства транспорта Крыма, сформировать единую позицию и в ближайшее время урегулировать данный вопрос на законодательном уровне.

«Севастопольская газета» обратилась к депутату П.Харламову с просьбой объяснить, какие разногласия мешают севастопольским и крымским властям согласовать и подписать столь важный документ. Но парламентарий от общения с журналистами отказался.